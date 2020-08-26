У белорусского оппозиционера Цепкало арестовали пылесос и телевизор

Супруги Цепкало сообщили об обыске в их квартире и аресте имущества. gazetaby.com

После обыска в доме белорусского оппозиционера Валерия Цепкало силовики арестовали пылесос и телевизор.

Об этом он сообщил 26 августа в своем Twitter. Подробности ареста имущества оппозиционер не озвучил.

"За диваном нашли пыль. По данному факту проводится проверка, пылесос вызван в СК в качестве свидетеля", – иронично добавил Цепкало.

Как сообщило TUT.BY, ранее об обыске заявила жена Цепкало Вероника. Она также отметила, что подробностей не знает, но очевидно, что это политический заказ. Также женщина добавила, что их недвижимость арестовали. Кто именно проводит обыск, также неизвестно.

Руководитель пресс-службы экс-кандидата в президенты Алексей Урбан сообщил порталу onliner.by, что в доме Цепкало живет родственница семьи, поскольку супруги находятся за границей.

"Она перепугалась и даже не посмотрела в документы, которые ей предъявили", – сказал Урбан.

Он добавил, что, поскольку оба супруга находятся за границей, узнать подробности и причины обысков сложно. Других подробностей инцидента не приводится.

Белорусский оппозиционер сообщил об аресте его имущества (Twitter Валерия Цепкало)

Как сообщал OBOZREVATEL, оппозиционных к власти Беларуси экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило объявили в розыск в России.

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