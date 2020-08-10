У белорусов без Лукашенко будут только два варианта, – Портников

Беларусь, выстроенная президентом Александром Лукашенко, уже обречена.

Такое мнение выразил в колонке на Espreso.tv журналист Виталий Портников. По его словам, Беларусь разрушится в любом случае просто потому, что не была никаким государством, а была просто владением Лукашенко.

"У него нет реальной инфраструктуры, как не было реальной инфраструктуры у Украины Януковича. Беларусь, в которой ее жители находились на протяжении 1991-2020 годов, просто лопнет, как воздушный шарик. И ее жители окажутся на стройке, где у каждого будет свой кирпич, а из кирпичей нужно будет построить один дом для всех", – отметил Портников.

Он считает, что у этой новой Беларуси будут только два варианта: либо уже в ближайшее время стать частью Российской Федерации, либо отбиться от России и начать строить новое государство, которое разорвет союз с Россией и будет рассчитывать на интеграцию с ЕС и НАТО.

"Правление Лукашенко просто позволяло белорусам откладывать этот выбор, банальный выбор между добром и злом, между существованием и исчезновением. Но теперь белорусскому народу придется его сделать", – заключил журналист.

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