У Байдена решают, как наказать Россию за кибератаки
Будущая администрация избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против России из-за кибератак на правительственные учреждения.
Об этом в эфире CBS заявил Рон Клейн, который должен возглавить администрацию нового главы государства, передает Reuters. По его словам, меры должны быть такими, чтобы максимально минимизировать вероятность хакерских взломов в будущем.
"Это не просто санкции, это шаги, которые могли бы снизить возможность атак из-за границы", – сказал он.
По данным источников издания, ответ на недавнюю кибератаку должен нанести большие экономические и технологические потери, но при этом избежать эскалации конфликта между двумя странами.
Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хакеры, работавшие на иностранное правительство, похитили данные нескольких американских ведомств, среди которых Министерство финансов, а также Управление по коммуникациям и информации.
По данным СМИ, речь идет об участниках группы APT29 (Cozy Bear), которые работают на власти РФ.
Всего российские хакеры атаковали три американских штата, а среди их целей было несколько федеральных ведомств, в частности Пентагон и Госдеп.
Масштабная хакерская атака на правительственные ведомства США затронула также корпорацию Microsoft.
При этом еще действующий президент США Дональд Трамп отказался признать след России в этом.