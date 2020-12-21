У Байдена решают, как наказать Россию за кибератаки

Будущая администрация избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против России из-за кибератак на правительственные учреждения.

Об этом в эфире CBS заявил Рон Клейн, который должен возглавить администрацию нового главы государства, передает Reuters. По его словам, меры должны быть такими, чтобы максимально минимизировать вероятность хакерских взломов в будущем.

"Это не просто санкции, это шаги, которые могли бы снизить возможность атак из-за границы", – сказал он.

По данным источников издания, ответ на недавнюю кибератаку должен нанести большие экономические и технологические потери, но при этом избежать эскалации конфликта между двумя странами.

Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.

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