У авиабазы США прогремел мощный взрыв: работал террорист-смертник

При въезде на авиабазу ВВС США "Трэвис" взорвался автомобиль, груженный баллонами с пропаном.
Как сообщает телеканал CBS, водитель грузовика погиб на месте.
Водитель поджег машину и направил ее в ворота воинской части. По некоторой информации, он пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не получилось.
Военнослужащим удалось за максимально короткое время потушить авто.
Правоохранители уже установили личность мужчины, однако не раскрывают ее. В полиции назвали произошедшее террористическим актом.
На данный момент угрозы для авиабазы нет. Расследованием дела занимаются специалисты от ВВС, ФБР и правоохранительных органов.
Как сообщал "Обозреватель", в Нью-Йорке смертник взорвал себя в метро.