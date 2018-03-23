У авиабазы США прогремел мощный взрыв: работал террорист-смертник

При въезде на авиабазу ВВС США "Трэвис" взорвался автомобиль, груженный баллонами с пропаном.

Как сообщает телеканал CBS, водитель грузовика погиб на месте.

Водитель поджег машину и направил ее в ворота воинской части. По некоторой информации, он пытался взорвать баллоны, однако в полной мере это сделать не получилось.

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Военнослужащим удалось за максимально короткое время потушить авто.

Правоохранители уже установили личность мужчины, однако не раскрывают ее. В полиции назвали произошедшее террористическим актом.

На данный момент угрозы для авиабазы ​​нет. Расследованием дела занимаются специалисты от ВВС, ФБР и правоохранительных органов.

Как сообщал "Обозреватель", в Нью-Йорке смертник взорвал себя в метро.