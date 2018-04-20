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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

У 86 процентов россиян есть с кого брать пример

3.2т

Новый председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель заявил сегодня о необходимости продолжения революции, которую в его стране начали братья Кастро.

Забавно, что этот 57-летний чувак родился, когда оные братья уже вовсю рулили революцией, испепеляя врагов, но так и не смогли с этим делом кончить, - старость подступила внезапно...

Но жизнерадостные кубинцы так привыкли почти за 60 лет сражаться с американским империализмом, что пережили в революционной нищете за эти годы в практической изоляции от мира уже дюжину американских президентов. И уверовали в свою исключительность настолько, что искренне удивлялись, когда обнаруживали ужасное: отнюдь не все за пределами "острова Свободы" знают испанский язык... Трижды в 2000-х годах пропутешествовав по Кубе, не раз с этим встречался.

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Это я к тому, что у 86 процентов россиян есть с кого брать пример, нацлидер их здоров, страна последовательно впадает в автаркию, отгораживаясь от враждебного ей мира, где правят пиндосы и "гадит англичанка". И действительно, как пронзительно искренне заметил российский елбасы, кому нужен тогда этот мир...

И подрастает где-то уже наш отечественный "Мигель", родившийся аккурат в Миллениум или в год удара по башням-близнецам в Нью-Йорке и выросший с именем Путина на устах, которому престарелый российский вождь передаст когда-нибудь свои властные вериги.

И будут удивляться будущие, оставшиеся в живых россияне, жизнь положившие на борьбу с тем миром, отказавшись от всяких коммуникаций с ним и оставив себе только голубиную почту вместо интернета, что русский язык начинают в мире забывать.

Patria o muerte! - короче, - Родина или смерть!

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Автор
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Тема
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Персона
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Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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