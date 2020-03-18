Тысячи украинцев застряли в Польше из-за коронавируса: что их ждет

Тысячи украинцев застряли в Польше в результате карантина, вызванного коронавирусом. Люди не имеют возможности уехать и рассчитывают лишь на эвакуацию.

Как украинская власть решает проблему этих людей, рассказал в эфире ObozTV посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица.

По словам посла, около 2 тыс. украинцев сообщили в анкете посольства, что хотят вернуться в Украину, не имеют других возможностей добраться домой и ждут эвакуации.

"Я думаю, их будет еще больше, поскольку в Польше есть несколько сотен тысяч украинцев. Но не все собираются возвращаться, и это хорошо, потому что лучше пересидеть ситуацию, если есть такие возможности, средства к существованию", - отметил Дещица.

"С людьми, которые не имеют возможности вернуться, мы поддерживаем контакт и отрабатываем возможность организации поездов в Украину или авиационного сообщения, если получится с МАУ договориться о спецрейсе", - рассказал он.

Дипломат также напомнил, что существует возможность пересечения границы в трех действующих пунктах пропуска - Рава Русская, Ягодин и Краковец.

"Эти три пункта пропуска автомобильные. Мы советуем тем украинцам, которые имеют возможность, доехать до границы. Наши консулы вместе с приграничной службой Польши помогают им пересечь границу на автомобилях, которые движутся в сторону Украины. Мы также организуем авто с украинской стороны", - сказал он.

По его словам, если с польской стороны собирается большое количество людей, которые не имеют транспортных средств, то украинские пограничники вместе с местными органами власти организуют автобусы, чтобы они пересекли польскую границу, забрали этих граждан и отвезли в Украину.

"Хочу заверить наших граждан, пребывающих на территории Польши, и их родственников в Украине, чтобы они не переживали за юридические основания пребывания этих граждан в Польше", - подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, украинская сторона достигла договоренности с польской пограничной службой, что они не будут штрафовать и депортировать тех лиц, у которых легальный срок действия пребывания в Польше завершился после 15 марта.

zik.ua

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