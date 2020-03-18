Главная Новости
18 марта • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Тысячи украинцев застряли в Польше из-за коронавируса: что их ждет

1.8т
Читать материал на украинском

Тысячи украинцев застряли в Польше в результате карантина, вызванного коронавирусом. Люди не имеют возможности уехать и рассчитывают лишь на эвакуацию.

Как украинская власть решает проблему этих людей, рассказал в эфире ObozTV посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица.

По словам посла, около 2 тыс. украинцев сообщили в анкете посольства, что хотят вернуться в Украину, не имеют других возможностей добраться домой и ждут эвакуации.

"Я думаю, их будет еще больше, поскольку в Польше есть несколько сотен тысяч украинцев. Но не все собираются возвращаться, и это хорошо, потому что лучше пересидеть ситуацию, если есть такие возможности, средства к существованию", - отметил Дещица.

"С людьми, которые не имеют возможности вернуться, мы поддерживаем контакт и отрабатываем возможность организации поездов в Украину или авиационного сообщения, если получится с МАУ договориться о спецрейсе", - рассказал он.

Дипломат также напомнил, что существует возможность пересечения границы в трех действующих пунктах пропуска - Рава Русская, Ягодин и Краковец.

"Эти три пункта пропуска автомобильные. Мы советуем тем украинцам, которые имеют возможность, доехать до границы. Наши консулы вместе с приграничной службой Польши помогают им пересечь границу на автомобилях, которые движутся в сторону Украины. Мы также организуем авто с украинской стороны", - сказал он.

По его словам, если с польской стороны собирается большое количество людей, которые не имеют транспортных средств, то украинские пограничники вместе с местными органами власти организуют автобусы, чтобы они пересекли польскую границу, забрали этих граждан и отвезли в Украину.

"Хочу заверить наших граждан, пребывающих на территории Польши, и их родственников в Украине, чтобы они не переживали за юридические основания пребывания этих граждан в Польше", - подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, украинская сторона достигла договоренности с польской пограничной службой, что они не будут штрафовать и депортировать тех лиц, у которых легальный срок действия пребывания в Польше завершился после 15 марта.

Тысячи украинцев застряли в Польше из-за коронавируса: что их ждет

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Коронавирус
Персона
Андрей Дещица
Место
Польша
Тег
карантин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
до вируса жили в польше,живите и дальше,а не кричите спасите
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет...Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ---- https://cuz.su/koronavirus
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги