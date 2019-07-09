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"Тысячи убитых из-за языка!" Режиссер-фанат Путина цинично высказался о войне на Донбассе

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Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что в войне на Донбассе якобы виновата языковая политика властей Украины.

Пропагандист умолчал о вооруженном вторжении оккупантов на восток и цинично заявил, что причиной трагедии послужила отмена закона о русском как региональном языке Донбасса. Наглую ложь пособник агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Скриншот видео

"С чего началось все? С чего пять лет все тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!" – соврал Шахназаров.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Шахназаров цинично обвинил Украину в предательстве России. При этом он умолчал о том, что страна-агрессор лишила ее 7% территории и развязала войну на Донбассе.

  • Также он говорил, что Украину якобы может постигнуть судьба бывшей Чехословакии. По его мнению, страна должна разделиться, поскольку в ней живет два разных народа.

  • Вместе с тем, он не исключил, что Россию как государство могут разрушить силы внутри нее.

  • Шахназаров заявил, что все беды Украины якобы происходят из-за ее отказа от "общих российских корней". Кроме того, он выдал маразматичный фейк о том, что кавказцы, угро-финны и украинцы имеют общее происхождение.

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Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Шахназаров Карен
Место
Россия
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