Тысячи мировых ученых выступили против карантинных ограничений из-за COVID-19

Тысячи ученых и медицинских экспертов во всем мире присоединились к глобальному движению, участники которого выступили против карантинных ограничений из-за COVID-19.

Об этом сообщило BBC Украина. Участники движения призвали защищать уязвимые категории населения, а здоровым людям позволить жить нормальной жизнью.

Экспертоы со всего мира заявили, что политика жестких ограничений оказывает разрушительное воздействие на физическое и психическое здоровье людей, а также на общество в целом.

Соответствующий документ, который называется "Большая декларация Баррингтона", подписали почти 6000 ученых и медицинских экспертов по всему миру, а также 50 000 представителей общественности.

Они заявили, что сохранение карантина до появления вакцины может нанести непоправимый вред. В частности, наиболее пострадают социально незащищенные группы населения.

Участники движения отметили, что риск коронавируса в 1000 раз больше для старых и немощных, а детям больший вред наносит грипп, чем COVID-19.

Декларация рекомендует ряд мер по защите уязвимых групп, включая регулярное тестирование работников домов пристарелых.

Также пенсионеры, которые живут дома, должны получать продовольственные товары и другие предметы первой необходимости. Им порекомендовали встречаться с членами семьи на улице, а не в помещении.

Кроме того все люди должны соблюдать простые гигиенические правила, например мыть руки и оставаться дома, если заболели.

В то же время молодым людям с низким риском осложнений следует позволить жить обычной жизнью. Школы, университеты, рестораны и спортивные учреждения должны работать в нормальном режиме.

По состоянию на среду, 7 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 36 млн человек. За минувшие сутки выявлено 311 613 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 72 тыс., в США – 43 тыс., а также в Бразилии – 30 тыс. За время пандемии от вируса скончалось уже более 1 млн человек. При этом болезнь побороли более 27,1 млн пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких странах Европы состоялись многотысячные протесты против карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).