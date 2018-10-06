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ПолитикаЭкономика

''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

16.1тЧитать материал на украинском

В Ингушетии продолжаются массовые протесты против передачи своих земель Чеченской Республике. К протестующим присоединилась полиция.

4 июня тысячи людей вышли под здание парламента в столичном городе Магас, после того, как депутаты ратифицировали "соглашение об установлении границы", подписанное 26 сентября главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

Протестующие назвали свою акцию бессрочной и заявили, что будут стоять до конца.

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Несмотря на все попытки центральных каналов России приуменьшить массовость людей, которые вышли на улицы Магаса, фото и видео с места событий говорят об обратном. Более того, к протестующим присоединилась полиция города, правоохранители.

"В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия - единственный регион, где лозунг "полиция с народом" действительно работает", - пишет Telegram-канал "Спросите у Расула".

''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

Полиция совершает намаз в месте с протестующими в Ингушетии

Telegram-канал "Спросите у Расула"

''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

Протесты в Ингушетии

''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова
''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова
''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

На митинге ингуши развернули полевые кухни, всех кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай.

''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова
''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова
''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

По сообщению российской журналистки Лизы Фокт, ночью на митинге произошел неприятный инцидент, кто-то перебудил всех криками о приближающемся осетинском ОМОНе. Но никакого разгона не случилось и, по словам журналистки, в ближайшее время не предвидится.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу.

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Mygotin Koly
Mygotin Koly
Я вижу намаз.., а где протестующие???
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ща дохловатные тролли набегут со старой песней "фейк", "На фотографиях не тысяч", "Я только оттуда - там ничего нет..". Троли-долбоебы, не старайтесь. Это уже проходили и в 2004 и в 2014.. скачите ватоправославные дальше.
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расясия - хамно и эти лохи чычэнзкие тоже. Продались Хуйлу, теперь сосите и терпите.
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