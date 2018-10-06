''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

В Ингушетии продолжаются массовые протесты против передачи своих земель Чеченской Республике. К протестующим присоединилась полиция.

4 июня тысячи людей вышли под здание парламента в столичном городе Магас, после того, как депутаты ратифицировали "соглашение об установлении границы", подписанное 26 сентября главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

Протестующие назвали свою акцию бессрочной и заявили, что будут стоять до конца.

Несмотря на все попытки центральных каналов России приуменьшить массовость людей, которые вышли на улицы Магаса, фото и видео с места событий говорят об обратном. Более того, к протестующим присоединилась полиция города, правоохранители.

"В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия - единственный регион, где лозунг "полиция с народом" действительно работает", - пишет Telegram-канал "Спросите у Расула".

Полиция совершает намаз в месте с протестующими в Ингушетии Telegram-канал "Спросите у Расула"

Протесты в Ингушетии

На митинге ингуши развернули полевые кухни, всех кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай.

По сообщению российской журналистки Лизы Фокт, ночью на митинге произошел неприятный инцидент, кто-то перебудил всех криками о приближающемся осетинском ОМОНе. Но никакого разгона не случилось и, по словам журналистки, в ближайшее время не предвидится.

вот вам фотография с автобуса, на которой можно разглядеть "пару десятков" протестующих pic.twitter.com/rX7VhMatxZ — Лиза Фохт (@lizafoht) 5 октября 2018 г.

Здесь организация, которой бы позавидовал любой московский митинг. Работают полноценные кухни, всех кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай pic.twitter.com/GpGhzeOKLZ — Лиза Фохт (@lizafoht) 5 октября 2018 г.

Протестующие в Ингушетии совершают намаз. Посмотрите, сколько людей! А ведь население Магаса, столицы республики, чуть больше восьми тысяч человек.



Видео: телеграм-канал "Ингушетия 2018" pic.twitter.com/4ghRzlJTbn — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 октября 2018 г.

А вот и церемония водружения российского флага над Магасом! pic.twitter.com/KEXd2ximax — Лиза Фохт (@lizafoht) 6 октября 2018 г.

В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия — единственный регион, где лозунг "полиция с народом" действительно работает.



Фото: телеграм-канал "Спросите у Расула" pic.twitter.com/WCSJgYiThu — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 октября 2018 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу.