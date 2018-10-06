''Тысячи людей'': в Ингушетии собрали ''майдан'' против путинского Кадырова

В Ингушетии продолжаются массовые протесты против передачи своих земель Чеченской Республике. К протестующим присоединилась полиция.
4 июня тысячи людей вышли под здание парламента в столичном городе Магас, после того, как депутаты ратифицировали "соглашение об установлении границы", подписанное 26 сентября главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.
Протестующие назвали свою акцию бессрочной и заявили, что будут стоять до конца.
Несмотря на все попытки центральных каналов России приуменьшить массовость людей, которые вышли на улицы Магаса, фото и видео с места событий говорят об обратном. Более того, к протестующим присоединилась полиция города, правоохранители.
"В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия - единственный регион, где лозунг "полиция с народом" действительно работает", - пишет Telegram-канал "Спросите у Расула".
Полиция совершает намаз в месте с протестующими в Ингушетии
Telegram-канал "Спросите у Расула"
Протесты в Ингушетии
На митинге ингуши развернули полевые кухни, всех кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай.
По сообщению российской журналистки Лизы Фокт, ночью на митинге произошел неприятный инцидент, кто-то перебудил всех криками о приближающемся осетинском ОМОНе. Но никакого разгона не случилось и, по словам журналистки, в ближайшее время не предвидится.
вот вам фотография с автобуса, на которой можно разглядеть "пару десятков" протестующих pic.twitter.com/rX7VhMatxZ— Лиза Фохт (@lizafoht) 5 октября 2018 г.
Здесь организация, которой бы позавидовал любой московский митинг. Работают полноценные кухни, всех кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай pic.twitter.com/GpGhzeOKLZ— Лиза Фохт (@lizafoht) 5 октября 2018 г.
Протестующие в Ингушетии совершают намаз. Посмотрите, сколько людей! А ведь население Магаса, столицы республики, чуть больше восьми тысяч человек.— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 октября 2018 г.
Видео: телеграм-канал "Ингушетия 2018" pic.twitter.com/4ghRzlJTbn
А вот и церемония водружения российского флага над Магасом! pic.twitter.com/KEXd2ximax— Лиза Фохт (@lizafoht) 6 октября 2018 г.
В Магасе протестующие против передачи территорий Чечне совершают намаз вместе с полицейскими. Похоже, Ингушетия — единственный регион, где лозунг "полиция с народом" действительно работает.— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 5 октября 2018 г.
Фото: телеграм-канал "Спросите у Расула" pic.twitter.com/WCSJgYiThu
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной из-за отказа признать границу.