Тысячам туристов отказали во въезде в Грецию из-за неправильной даты открытия границ

Несколько тысяч сербов не смогли попасть в Грецию после объявления об открытии её границ для иностранцев. Как оказалось, через наземные пункты пропуска въезд разрешен только гражданам ЕС или резидентам.

Об этом сообщает "Европейская правда". 15 июня на границе с Грецией собралось множество сербских туристов, так как еще 29 мая власти страны заявляли об открытии их границ. Тогда было заявлено, что иностранцы из третьих стран, в том числе, и Сербии, смогут пересекать границу, не имея необходимости предоставлять тест на COVID-19.

Однако, когда утром на границе Болгарии и Греции образовалась очередь на несколько километров, выяснилось, что в страну пускают только граждан ЕС или резидентов.

Граница Греции и Болгарии

В МИД Сербии заявили, что не были проинформированы греческой стороной о таком решении. Более того, по словам генерального секретаря Министерства Велько Одаловича, главы МИД Сербии и Греции общались 12 июня по поводу открытия границ и подобная информация тогда не озвучивалась.

"Это их внутренняя проблема нехватки координации, греческое МИД не знало о мерах, которые будут приняты", – сказал Одалович.

Чуть позже 15 июня сербское министерство торговли, туризма и телекоммуникаций получило подтверждение из посольства в Афинах, что границы останутся закрытыми как минимум до 30 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы уже с 1 июля смогут отправиться отдыхать в Грецию при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.