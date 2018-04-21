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"Ты не выживешь!" В России школьницы жестко избили ногами 12-летнюю девочку

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В российском Санкт-Петербурге группа школьниц избили 12-летнюю девочку, вследствие чего она была госпитализирована.

Пострадавшей несколько дней угрожали, а после выманили обманом на улицу и организовали "стрелку", пишут "Невские новости".

В результате девочку жестоко избили и сняли на видео, а видеозапись разослали своим знакомым.

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Запись уже появилась в сети. За кадром слышно, как одна из "подруг" говорит: "Мы тебя предупреждали". Наносившая удары после избиения обещала позвать своих друзей, если пострадавшая "спалит ее", пригрозив: "Ты не выживешь".

Как сообщал "Обозреватель", в школе российского поселка Большая Ижора (Ломоносовский район, Ленинградская область) одноклассники били ногами 12-летнего мальчика из-за того, что он родился в Ивано-Франковской области.

Место
РоссияСанкт-Петербург
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