"Ты не выживешь!" В России школьницы жестко избили ногами 12-летнюю девочку

В российском Санкт-Петербурге группа школьниц избили 12-летнюю девочку, вследствие чего она была госпитализирована.

Пострадавшей несколько дней угрожали, а после выманили обманом на улицу и организовали "стрелку", пишут "Невские новости".

В результате девочку жестоко избили и сняли на видео, а видеозапись разослали своим знакомым.

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Запись уже появилась в сети. За кадром слышно, как одна из "подруг" говорит: "Мы тебя предупреждали". Наносившая удары после избиения обещала позвать своих друзей, если пострадавшая "спалит ее", пригрозив: "Ты не выживешь".

- К сожалению российское общество окончательно деградиравало если такие картинки, "из жизни отдыхающих", стали нормой.



И это Питер - культурная столица России. Представляете что происходит в бескультурных? pic.twitter.com/06QthxE5Jr — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 21 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", в школе российского поселка Большая Ижора (Ломоносовский район, Ленинградская область) одноклассники били ногами 12-летнего мальчика из-за того, что он родился в Ивано-Франковской области.