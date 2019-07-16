"Ты, лицемер!" Представитель Украины поставил на место Россию в ООН

Представитель Украины в Совете безопасности ООН Владимир Ельченко поставил на место Россию, которая заявила о "ущемлении" русскоговорящего населения законом об украинском языке.

Соответствующее заявление сделал он на заседании во вторник, 16 июля.

"Российский представитель продемонстрировал вопиющее неуважение к Совбезу ООН, злоупотребляя своим правом просить повторного рассмотрения его письма. Закон о языке не имеет никакого отношения к вопросам, которые должен обсуждать Совбез, поскольку регулирует внутреннюю политику. Страна, которая веками подавляла украинский язык, не должна указывать нам, на каком языке мы должны говорить и писать!" – заявил он.

Владимир Ельченко Скриншот из видео

Ельченко отметил, что во многих странах мира, где проживают украинцы, открывают школы, в которых дети учатся на украинском, Кремль же в этом вопросе показывает полное пренебрежение.

"В России, где проживает около 3 млн украинцев, нет ни одной украинской школы. В Крыму было 7 украинских школ до аннексии Крыма. Оккупационные власти закрыли все украинские школы. Напомню слова из притчи: "Ты, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего". Это наше внутреннее дело и мы сами разберемся с этим с помощью наших партнеров, включая международные институты", – подчеркнул представитель Украины.

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Ельченко также выразил мнение, что РФ преследует цель оказать политическое давление на Украину и отвлечь внимание от решения других проблем.

"В мае Россия хотела отвлечь внимание международного сообщества от годовщины депортации крымских татар Сталиным. Сегодня, поднимая фальшивый вопрос за 4 дня до выборов в Украине, Москва пытается оказать поддержку пророссийским партиям и отвлечь внимание от невыполнения Минских соглашений и годовщины сбития рейса MH17 над Донбассом", – пояснил он.

Ельченко напомнил о всех преступлениях России в Украине и призвал Москву начать наконец-то выполнять международные договоренности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя взорвался на заседании обвинениями в адрес Украины из-за закона о государственном языке.

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