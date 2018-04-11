"Ты — крыса!" В Кемерово затравили девочку, выжившую при пожаре в ТЦ

Девятилетнюю дочь одного из спасателей, тушивших пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, травят одноклассники за то, что она выжила в то время, как другие погибли.

Как заявил мужчина в интервью "360", его ребенок из-за унижений отказывается ходить в школу.

По информации издания, в день пожара супруга сотрудника МЧС вместе с дочерью приехала в ТЦ за весенней обувью для девочки. На момент появления дыма они находились в магазине на первом этаже. И до начала масштабного пожара успели покинуть здание вместе с многими остальными. По их словам, паники не было: даже ботинки приобрести успели. Но теперь девочка отказывается их надевать и также не хочет идти в школу.

"Она маленькая, не понимает толком. Плакала много, но в школу пошла. Любит учиться. У дочки четверки и пятерки. И одноклассники знают, что папа у нее был в "Вишне". И теперь она не хочет даже выходить из дома, начинает рыдать, задыхаться, когда пытаемся даже выйти погулять", - рассказал отец ребенка.

По его словам, одноклассники буквально травят девятилетнюю девочку.

"Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!" — такие обвинения, по словам отца, ежедневно слышит в школе его дочка-третьеклассница.

Родители уже обращались к учителям по этому поводу, но им посоветовали "просто подождать".

Мужчина сообщил, что они с супругой обсуждали даже вариант со сменой школы.

"В школе дети ее запинали. Физически могут толкнуть, оскорбить. Дочка плачет, не хочет идти в школу. Вызвали ей врача, но кажется нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников — пожарные виноваты, не стали спасать" — резюмировал сотрудник МЧС.

Напомним, в Кемерово после жуткого пожара, в котором погибли десятки детей, ситуация накаляется все больше. Некоторые пострадавшие боятся заявлять о том, что они находились в "Зимней вишне" и чудом выжили.