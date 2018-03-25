"Тяжело нести": в России признали поражение Путина на Донбассе

Российский политолог и журналист Константин Эггерт отметил, что президент РФ Владимир Путин потерпел поражение в попытке захватить Донбасс, развязав там военный конфликт.

"Тактически Путин добился определенного числа побед. Однако стратегически он увяз в поражениях. Оглянувшись назад и оставив в стороне Крым, что мы имеем на Донбассе? Остатки неудавшейся попытки захвата Восточной Украины. Эти территории стали для Кремля как чемодан без ручки: и бросить жалко, и нести тяжело", - сказал он в интервью французской газете Liberation, которое приводит ИноСМИ.

"Вмешательство в американские выборы? Огромная ошибка, доказавшая нам, что в Кремле никто не понимает, как функционируют западные политические системы в целом и американская в частности. Результат: Трамп не имеет никакого влияния на решения в отношении России - их принимают Конгресс и генералы, которых никак не назовешь русофилами", - указал эксперт.

Эггерт подчеркнул, что сейчас российская политическая элита интересуется только тем, чтобы западные страны не трогали ее активы за рубежом.

"Ради этого Кремль готов пойти на многое. В то же время авторитет и легитимность режима большей частью основаны на конфронтации с Западом. Думаю, что мы стоим на пороге новой волны конфронтации, и у Путина есть серьезные шансы на успех. Он видит, что западные элиты расколоты, поглощены своими делами", - резюмировал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинский историк и публицист Ярослав Грицак отметил, что Путин потерпел поражение в попытках удержать Украину от курса на Запад, но сейчас Кремль пустил в ход свой запасной план.