Twitter удалил сотни тысяч аккаунтов в России, Китае и Турции из-за фейков

Социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.

Как сообщает CNN, больше всего ликвидированных страниц работали на КНР. Они распространяли фейковые сообщения о протестах в Гонконге и пандемии COVID-19, направленные на улучшение имиджа Коммунистической партии Китая.

Именно за манипулирование информацией об этих событиях микроблог и решил удалить огромное количество китайских аккаунтов. Примечательно, что у многих из них было малое количество подписчиков. Этого говорит о том, что они были созданы совсем недавно.

Twitter удалил российские акккаунты

Что касается России, то аккаунты ее пользователей (порядка 1000) были удалены из-за продвижение президентской партии Владимира Путина "Единая Россия".

Аналогичный бан постиг и 7340 учетных записей в Турции, на которых размещался контент с пиаром партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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