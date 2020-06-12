Главная Новости
12 июня • обновлено в 16:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Twitter удалил сотни тысяч аккаунтов в России, Китае и Турции из-за фейков

814
Читать материал на украинском

Социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.

Как сообщает CNN, больше всего ликвидированных страниц работали на КНР. Они распространяли фейковые сообщения о протестах в Гонконге и пандемии COVID-19, направленные на улучшение имиджа Коммунистической партии Китая.

Именно за манипулирование информацией об этих событиях микроблог и решил удалить огромное количество китайских аккаунтов. Примечательно, что у многих из них было малое количество подписчиков. Этого говорит о том, что они были созданы совсем недавно.

Twitter удалил российские акккаунты

Twitter удалил российские акккаунты

Что касается России, то аккаунты ее пользователей (порядка 1000) были удалены из-за продвижение президентской партии Владимира Путина "Единая Россия".

Аналогичный бан постиг и 7340 учетных записей в Турции, на которых размещался контент с пиаром партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус российская пропаганда
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
Тег
Twitter
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 753.

    Вылечились: 13 567. Умерли: 870.

  • В мире заболели более 7,5 млн человек, погибли – больше 421 тысяч.

  • Мать из Калифорнии призвала не надевать маски на маленьких детей. Она озвучила смертельные риски.

  • Ляшко назвал причину нового антирекорда Украины по COVID-19.

  • В США на людях испытали лекарство, не дающее заразиться коронавирусом.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги