Twitter удалил сотни тысяч аккаунтов в России, Китае и Турции из-за фейков

Социальная сеть Twitter удалила более 170 тысяч аккаунтов, которые занимались информационными операциями в интересах России, Китая и Турции.

Как сообщает CNN, больше всего ликвидированных страниц работали на КНР. Они распространяли фейковые сообщения о протестах в Гонконге и пандемии COVID-19, направленные на улучшение имиджа Коммунистической партии Китая.

Именно за манипулирование информацией об этих событиях микроблог и решил удалить огромное количество китайских аккаунтов. Примечательно, что у многих из них было малое количество подписчиков. Этого говорит о том, что они были созданы совсем недавно.

Twitter удалил российские акккаунты

Что касается России, то аккаунты ее пользователей (порядка 1000) были удалены из-за продвижение президентской партии Владимира Путина "Единая Россия".

Аналогичный бан постиг и 7340 учетных записей в Турции, на которых размещался контент с пиаром партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

специалисты корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, в апреле прекратили работу десятков страниц и учетных записей из России, обвинив их пользователей в "скоординированном неаутентичном поведении".

Речь идет о 46 страницах, 91 учетной записи в Facebook, двух группах и одном аккаунте в Instagram, связанных с РФ, а также Донбассом и Крымом.

А видеохостинг YouTube в конце мая удалил аккаунты российского телеканала "Крым 24", а также двух изданий Anna News и News-Front, которые освещали позицию боевиков "Л/ДНР" и оккупационной "власти" Крыма.

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