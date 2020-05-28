Я так понимаю Твиттер решил показать, что за ними не заржавеет и решили развеять то облако лжи, что поднимает Трамп своими твитами. Они теперь к каждому его перлу дают ссылку на настоящие факты и свидетельства, а не на те, что существует в стране Трампленд.

Потому что только от нас зависит, принимаем ли мы страну и президента лжеца и афериста, как данность, или мы сопротивляемся этому. Причём я сразу даже не буду ждать от тех, кому Трамп и его поведение нравятся, поиска правды. Им всё равно, так как их устраивает именно такая реальность. Но хороший момент в том, что таковых меньшинство. А вот тем, кому не всё равно и кто не живёт в сюр-альтернативной дистопии, они проверят и могу себе представить, каково будет их удивление.

Всё это связано с тем, что у Трампа началась истерика по поводу того, что выборы становятся более ориентированы на на личную явку, а на почтовый бюллетень. Самое интересное, что такой бюллетень, выдаётся каждому желающему таким образом голосовать, с незапамятных времён, в любом штате. Потому что есть миллион причин и обстоятельств, почему человек имеет право так голосовать. И почему-то за долгие годы использования такой опции, не было никаких сбоев или подделок, в количествах, что это имело какое то значение и переделывало выборы.

Например, вся армия США, таким образом голосует, так как часто находится в походе, на базах или ещё где-то - вдали от своего участка. И никогда не было проблем с этим. Но, с Трампом всё просто - он смертельно боится проиграть, а если в стране вирус, то на более низкой явке на выборы, он попытается сделать себе второй срок. Демократы умны и образованы и с вирусом вокруг, особо не побегут на избирательные участки. Им здоровье дороже. Республиканцы же настолько упёрты, что придут в любом случае, да и не понимают они, что это за вирус такой - это видно по их протестам. Потому Трампу выгодно именно личное голосование с болезнями вокруг. А по почте, для него это чревато. Вот и истерика.

Твитер же подкладывает Трампу большую свинью, если теперь можно будет, не отходя от кассы, проверить, а не врёт ли наш стабильный гений.

p.s. Хорошая новость ещё в том, что как проходят выборы - решает каждый штат отдельно, а не федеральные власти. У нас электоральный колледж или голосования по округам, а не общенациональные федеральные выборы, что и делает позицию или требования Трампа, абсолютно невыполнимыми. Он не имеет никакого влияния на избирательные комиссии и правила как оно будет проходить.