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''Тут ужас'': очевидцы рассказали о последствиях взрыва под Питером

8.2тЧитать материал на украинском

Взрывной волной на заводе "Авангард" в Гатчине задело некоторые дома в округе, из-за чего они получили значительные повреждения.

"Я работаю в здании сельхозтехники. У нас здесь состав стоит, и рабочие ругались, что сцепки порвало на нем. А мы поехали к заводу. Стена разрушена, тут ужас", — рассказала одна из местных жительниц в комментарии "360".

Другой очевидец также уточнил, что соседние постройки от взрывной волны получили значительные повреждения.

"Мы уехали, там много скорой, полиции, людей. На дороге валяются кирпичи, земля. Соседние дома сильно так пострадали", — отметил он.

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"Повреждения за счет взрывной волны и разлетевшихся кусков. Они пробили стекла и стены. Мне сказали, что есть два пострадавших. Дело в том, что взорвался склад пиротехники и проходная. Взрывом снесено пол завода. По крайней мере, треть точно", — пояснил еще один местный житель.

''Тут ужас'': очевидцы рассказали о последствиях взрыва под Питером

360tv

В свою очередь бывший сотрудник "Авангарда" Алексей уточнил, что на складе практически не было пиротехники, когда он там работал. А цех находился в центре предприятия. По его словам, судя по фото, пострадал последний этаж с кабинетом директора, второй этаж с медпунктом. Алексей уточнил, что на заводе вероятно к моменту взрыва закончился рабочий день, потому там практически никого не осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва на пиротехническом заводе в Ленинградской области погибли два человека. Эксперт рассказал, что происшествие носило технологический характер, и никакого криминала в нем нет.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Объект
взрывы
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Нажаль, знову не в Кремлі
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Прохоренко Анатолій
Прохоренко Анатолій
Опять Ярош.
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