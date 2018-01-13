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"Тут тяжелые наркотики": опальный российский сенатор оконфузился в сети

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Ночью, 13 января, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике РФ Алексей Пушков озадачил пользователей сети загадочным сообщением в своем Twitter касательно СМИ-иноагентов.

"США расширяют список Сми-иноагентов. Нам следует идти по тому же пути - закон дает возможности. фСша рискуют довестит дело до регистрации В России своих mainstrim-Smi. и т6 фффффффнснтм", – написал он.

Пользователи предположили, что сенатор слегка "на веселе", не поняв, что означают последние буквы и цифры. На момент публикации твитт уже был удален.

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"Сенатору больше не наливайте", "Mainstrim-Smi? Шекспир не знал, что по-английски можно так", "Нажрался", "Загадочная концовка", "Лешик, ты удался что ли до конца твитта? Алкаш", "Тут по-моему тяжелые наркотики".

Нашлись и такие, которые написали, что нужно по своему пути идти, упрекнув Пушкова.

"Кому что, а этим только за амерами все повторять. Своего пути и решения проблем придумать не судьба", – заявили пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году подобный случай произошел с президентом США.

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Тема
курьезы
Персона
Алексей Пушков
Место
РоссияМосква
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