Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

Европейский союз может выдвинуть бывшего оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и ее мужа на Нобелевскую премию мира.

Об этом в Twitter сообщил бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск. Он отметил, что таким образом Евросоюз отдал бы должное белорусам, участвующим "в самом сильном мирном движении последних лет".

"Я считаю, что это было бы серьезным сигналом со стороны ЕС – номинировать Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира", – написал Туск

Он также поблагодарил Европарламент за "безоговорочную поддержку наших белорусских друзей".

"Никто из нас не знает, как и когда закончится их борьба за свободу, но все мы знаем, кто прав", – резюмировал Туск.

Туск предложил ЕС номинировать Тихановских на Нобелевскую премию. Twitter Дональда Туска

Политик поблагодарил Европарламент за поддержку белоруссов. Twitter Дональда Туска

Как писал OBOZREVATEL, в ЕС заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а в отношении ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.

ЕС намерен к середине сентября создать "черный список" из 31 высокопоставленного должностного лица Беларуси, против которых будут введены санкции.

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