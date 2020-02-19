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19 февраля • обновлено в 10:52
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Турцию за сутки накрыли два мощных землетрясения. Видео

1.3т
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В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой в 4,2.

Как пишет Anadolu, это произошло ночью 18 февраля. Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине семи километров в западной провинции Мугла (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Также в управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции заявили, что подземные толчки были зафиксированы в 00:23 по местному времени в уезде Киркагач.

Турцию за сутки накрыли два мощных землетрясения. Видео

РБК

Отметим, что это второе за сутки землетрясение в стране. Так, во вторник, 18 февраля, в Манисе были зафиксированы толчки магнитудой 5,2.

Как писал OBOZREVATEL, 11 января в Стамбуле (Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощутили и жители окрестностей.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Турция
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