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25 января • обновлено в 14:29
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Турцию всколыхнуло жуткое землетрясение: катастрофические фото и видео с места

1.5т
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В пятницу, 24 января, в восточной части Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. В результате пострадали более тысячи человек.

Количество погибших увеличилось до 21. В городах продолжают разбирать последствия подземных толчков, передает НТВ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Спасатели сообщают, что под завалами еще могут быть люди.

Землетрясение в Турции

Землетрясение в Турции

НТВ

Землетрясение в Турции

Землетрясение в Турции

НТВ

Землетрясение в Турции

Землетрясение в Турции

НТВ

Землетрясение в Турции

Землетрясение в Турции

НТВ

Ранее OBOZREVATEL писал, что 24 января подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Турция
Теги
видео фотографии смерть
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