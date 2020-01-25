Турцию всколыхнуло жуткое землетрясение: катастрофические фото и видео с места

В пятницу, 24 января, в восточной части Турции произошло землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. В результате пострадали более тысячи человек.
Количество погибших увеличилось до 21. В городах продолжают разбирать последствия подземных толчков, передает НТВ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Спасатели сообщают, что под завалами еще могут быть люди.
Землетрясение в Турции
НТВ
Землетрясение в Турции
НТВ
Землетрясение в Турции
НТВ
Землетрясение в Турции
НТВ
Ранее OBOZREVATEL писал, что 24 января подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Грузии, Армении, Ливане (в частности в городах Бейрут и Триполи).
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