Турцию всколыхнуло землетрясение: все детали, карты

Мир 11:32, 23.05.2020 Обновлено: 11:38, 23.05.2020

Вечером в пятницу, 22 мая, на востоке Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Как сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в районе Пюлюмур провинции Тунджели (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

На востоке Турции произошло землетрясение
Иллюстрация

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 км.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

Также 22 мая турецкие сейсмологи зафиксировали толчки силой 4,7 балла в восточной части Средиземного моря.

volcanodiscovery.com
earthquake-report.com
volcanodiscovery.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 апреля в Одесской области произошло землетрясение. Эпицентр толчков находился в так называемой зоне Вранча (Румыния).

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