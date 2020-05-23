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23 мая • обновлено в 11:38
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Турцию всколыхнуло землетрясение: все детали, карты

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Вечером в пятницу, 22 мая, на востоке Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Как сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в районе Пюлюмур провинции Тунджели (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

На востоке Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение

Иллюстрация

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12 км.

О разрушениях и жертвах не сообщается.

Также 22 мая турецкие сейсмологи зафиксировали толчки силой 4,7 балла в восточной части Средиземного моря.

Турцию всколыхнуло землетрясение: все детали, карты

volcanodiscovery.com

Турцию всколыхнуло землетрясение: все детали, карты

earthquake-report.com

Турцию всколыхнуло землетрясение: все детали, карты

volcanodiscovery.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 апреля в Одесской области произошло землетрясение. Эпицентр толчков находился в так называемой зоне Вранча (Румыния).

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Место
Турция
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