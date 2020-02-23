Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: погибли дети

В Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Погибло семь человек.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, среди погибших четверо детей и трое взрослых.

earthquake.usgs.gov

"В результате землетрясения в Иране семь человек в провинции Ван, в том числе трое детей, погибли. Пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди", – процитировал Сойлу телеканал A Haber.

trend.az

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что эпицентр располагался в 141 км к западу от иранского города Тебриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января в турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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