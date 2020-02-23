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23 февраля • обновлено в 11:05
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Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: погибли дети

4.3т
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В Турции в приграничном с Ираном районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Погибло семь человек.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, среди погибших четверо детей и трое взрослых.

Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: погибли дети
Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: погибли дети

earthquake.usgs.gov

"В результате землетрясения в Иране семь человек в провинции Ван, в том числе трое детей, погибли. Пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди", – процитировал Сойлу телеканал A Haber.

Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: погибли дети

trend.az

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре сообщили, что эпицентр располагался в 141 км к западу от иранского города Тебриз.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января в турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Турция
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Нет ли тут "руки Кремля"? Идлиб, Турция, землетрясение,зажмуренные турецкие дети... Видать по всему, "вероломное колдунство" лично Темнейшего. Это даже не цветные лучи русских снайперов из соседней публикации!
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