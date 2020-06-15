Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: есть жертвы и десятки раненых. Фото

На востоке Турции в провинции Бингель произошло землетрясение силой 5,7 балла, в результате которого погиб один человек и еще 18 получили ранения.

Среди пострадавших есть ребенок. Подземный толчок вечером 14 июня повредил десятки домов и зданий, передает агенство Anadolu (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За землетрясением последовало еще 33 повторных сейсмических толчка, которые ощутили минимум 10 прилегающих к Бингелю провинций.

Землетрясение в Турции

Во время происшествия были повреждены две наблюдательные полицейские вышки, в результате чего три сотрудника службы безопасности получили ранения. Из-под обломков строений достали семь человек, один из них погиб.

Землетрясение в Турции

Землетрясение в Турции

В пострадавшую провинцую было направлено 26 автомобилей, группа медиков и спасателей численностью более 100 человек и 550 палаток для ликвидации последствий землетрясения. Также два военных самолета привели в готовность на случай, если потребуется дополнительная помощь.

Землетрясение в Турции

Карта

Карта

Ранее OBOZREVATEL писал, что на востоке Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксированы в районе Пюлюмур провинции Тунджели.