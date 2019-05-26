Турция завезла оружие против России в Сирию: что известно

Турция поставляла оружие сирийским повстанцам в провинции Идлиб для помощи в борьбе с правительственными войсками, поддерживаемыми Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и повстанческих группировках.

Отмечается, что Анкара нарастила поставки после того, как не смогла договорится с Москвой о прекращении поддержки сирийских властей, чтобы предотвратить поток беженцев в Турцию. Когда именно проходили переговоры, при этом не указывается.

ВладТайм

Так, известно, что Россия поддерживает крупный воздушный и наземный штурм сирийской армии, стремясь получить контроль над последним крупным участком удерживаемой повстанцами территории на северо-западе страны.

При этом Турция дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, где она усилила свое присутствие на дюжине военных баз, которые были созданы в рамках соглашения о деэскалации с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы данные о 300 российских наемниках из ЧВК "Вагнера", которых ликвидировали в Сирии.

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