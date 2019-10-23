Турция завершила военную операцию в Сирии: что дальше

Турция завершила проведение военной операции на территории Сирии.

В турецком Минобороны отметили, что боевые действия прекращены в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны", передает Reuters.

"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что военное наступление Турции в Сирии, начавшееся 9 октября, фактически прекращено.

В дальнейшем сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией в соответствии с соглашением, достигнутым между президентами РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Война в Сирии

Напомним, что Эрдоган и Путин провели встречу, по результатам которой заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии. По итогу было решено:

Турецкая военная операция в Сирии "Источник мира" прекращается.

Россия и Турция намерены действовать вместе.

Интересы Сирии как суверенного государства будут соблюдены.

С 23 октября российские и сирийские патруля начнут выводить подразделения курдов из десятикилометровой зоны вдоль границы.

Обе стороны поддержат деятельность Конституционного комитета.

Отметим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил США, что они бросили курдов, вынудив их воевать с турками. Так он прокомментировал заявление специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", – сообщил Песков, передает РИА "Новости".

По его словам, если курдские формирования с вооружениями не покинут территорию, то сирийские пограничники и российская полиция будут вынуждены отойти.

И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", – пояснил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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