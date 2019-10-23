Турция завершила военную операцию в Сирии: что дальше

Турция завершила проведение военной операции на территории Сирии.
В турецком Минобороны отметили, что боевые действия прекращены в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны", передает Reuters.
"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военное наступление Турции в Сирии, начавшееся 9 октября, фактически прекращено.
В дальнейшем сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией в соответствии с соглашением, достигнутым между президентами РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Война в Сирии
Напомним, что Эрдоган и Путин провели встречу, по результатам которой заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии. По итогу было решено:
Турецкая военная операция в Сирии "Источник мира" прекращается.
Россия и Турция намерены действовать вместе.
Интересы Сирии как суверенного государства будут соблюдены.
С 23 октября российские и сирийские патруля начнут выводить подразделения курдов из десятикилометровой зоны вдоль границы.
Обе стороны поддержат деятельность Конституционного комитета.
Отметим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил США, что они бросили курдов, вынудив их воевать с турками. Так он прокомментировал заявление специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
"США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками", – сообщил Песков, передает РИА "Новости".
По его словам, если курдские формирования с вооружениями не покинут территорию, то сирийские пограничники и российская полиция будут вынуждены отойти.
И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии", – пояснил Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
О приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились в четверг, 17 октября. Предполагается, что после ухода курдов от сирийско-турецкой границы на 30 км Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.
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