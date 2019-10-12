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12 октября • обновлено в 18:33
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Турция захватила первый сирийский город: курды опровергают

2.3т Читать материал на украинском

Турецкие войска взяли контроль над сирийским городом Рас-эль-Айн на востоке от реки Евфрат. Представители курдских формирований эту информацию отрицают.

Об этом заявила в своем Twitter пресс-служба министерства национальной обороны Турции. Захват произошел в рамках спецоперации "Источник мира".

"В рамках успешных операций, проводимых в рамках операции "Источник мира", город Рас-эль-Айн, расположенный к востоку от Евфрата, был взят под контроль", - сказано в сообщении.

Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

ria.ru

Новости
Турция продолжает наступление на Сирию: как проходит военная операция

Турецкие войска в течение ночи усилили бомбардировки Рас-эль-Айна после того как американские войска в регионе попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций.

Количество погибших среди гражданского населения в результате наступления Турции на север Сирии возросло до 30 человек, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

В свою очередь, "сирийские демократические силы" (курды) опровергают эту информацию, а город оказывает сопротивление. В комментарии Reuters, представитель турецкой службы безопасности сообщил, что военные проводят проверки в жилых районах. Они также ищут мины.

Отметим, что Турция начала наступление после того, как президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону в воскресенье с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и отозвал американские войска, которые вели бои вместе с курдскими силами.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Конфликт в Сирии
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