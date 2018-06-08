Турция встала на сторону Украины: возмущенная Россия заговорила о давлении ЕС

Заявление главы МИД Турции о Крыме вызывает недоумение и возмущение.

Об этом заявил зампред комитета нелегитимной Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, пишут пропагандисты RT.

Он подчеркнул, что Анкара ведет себя непредсказуемо, но есть "подвижки в военной области", особенно в части военно-технического сотрудничества.

"Но в то же время есть к ним некоторые вопросы по сирийскому урегулированию", — добавил депутат Госдумы.

Российский политик допустил, что Анкара может "просто пытаться подыграть Евросоюзу".

"Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону", — сказал он.

Однако подобные заявления со стороны Турции не ведут к конструктивным взаимоотношениям с Россией, заключил Швыткин.

Это же мнение озвучил глава международного комитета Совфеда России Константин Косачёв.

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"Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — это своего рода отвлекающий манёвр, попытка переключения внимания Запада на Россию", — цитирует РИА Новости Косачёва, который добавил, что в таком случае "улучшению российско-турецких отношений это явно не будет способствовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал об условиях возврата украинского Крыма.