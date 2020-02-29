Главная Новости
29 февраля • обновлено в 11:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Турция убила более 50 солдат Асада в Сирии: появились официальные данные

2.4т
Читать материал на украинском

Армия Турции уничтожила 56 солдат войск дамасского режима диктатора Башара Асада.

Министерство национальной обороны Турции нанесло удар на северо-западе Сирии, сообщает агентство Анадолу.

В результате атаки также были уничтожены восемь танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки противника.

Войска Турции в Сирии

Войска Турции в Сирии

Кроме того, военные опубликовало видеокадры уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками. Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных армии режима.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. По его словам, не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу Турции с ЕС, передает РИА Новости.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
0
Смешно
5
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Золотой теленок - цитата -Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпах . Сейчас же их тянула сюда, на солнечный угол, долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали московскую «Правду». Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. … – Читали про конференцию по разоружению? – обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. – Выступление графа Бернсторфа? – О о, Бернсторф это голова! – отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. И, нимало не смущаясь тем, что Сноуден ни за что на свете не позволил бы Валиадису лезть пальцем в свой рот, старик продолжал:... ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И ЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛИ !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
интересная подача,а почему не так,Эрдоган убил ..эн сирийских солдат?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,а за кого нам болеть? асад дружит с путиным и эрдоган.разжигатели ненависти,за кого болеть
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги