Турция убила более 50 солдат Асада в Сирии: появились официальные данные

Армия Турции уничтожила 56 солдат войск дамасского режима диктатора Башара Асада.
Министерство национальной обороны Турции нанесло удар на северо-западе Сирии, сообщает агентство Анадолу.
В результате атаки также были уничтожены восемь танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки противника.
Войска Турции в Сирии
Кроме того, военные опубликовало видеокадры уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками. Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных армии режима.
При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. По его словам, не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу Турции с ЕС, передает РИА Новости.
"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", – сообщил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
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