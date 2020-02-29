Турция убила более 50 солдат Асада в Сирии: появились официальные данные

Армия Турции уничтожила 56 солдат войск дамасского режима диктатора Башара Асада.

Министерство национальной обороны Турции нанесло удар на северо-западе Сирии, сообщает агентство Анадолу.

В результате атаки также были уничтожены восемь танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки противника.

Войска Турции в Сирии

Кроме того, военные опубликовало видеокадры уничтожения расположенного в 13 км от Алеппо военного объекта с химическим оружием, транспортных средств с готовыми к пуску ракетными установками. Также на видео запечатлены удары по местам скопления военных армии режима.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев. По его словам, не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу Турции с ЕС, передает РИА Новости.

"Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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