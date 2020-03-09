Нынешнюю российско-турецкую войну также нелогично отрывать от текущей Третьей мировой войны, как нелогично отделять так называемую Великую Отечественную войну от Второй мировой войны и предшествовавших ей финской, польской, прибалтийской и молдавской компаний Красной армии. Если соблюдать это правило, то действия, которые предпринимают Турция, РФ и другие её участник будут более поняты.

После того как Турция 28 и 29 февраля стала наносить в Сирии масштабные удары по российско-асадовским войскам и 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит", то стали возникать ожидания крупных сражений уровня Второй мировой войны, закрытия проливов как минимум для военных кораблей РФ и ещё чего-то грандиозного.

Это следствие кинематификации массового сознания, произошедшей с середины ХХ в. В таком восприятии действительности события происходят очень быстро и масштабно, почти как в кино. Но проблема в том, что в реальности они происходят гораздо медленнее, чем в фильмах об истории. Даже медленнее, чем в киносериалах. К реальности ближе те мыльные оперы, которые показывают годами и могли бы никогда не заканчивать, если бы они не надоедали самим режиссёрам, сценаристам и актёрам.

Поэтому нелогично было ждать, что армии Турции и Сирии к женскому празднику 8 марта очистят страну от российских оккупантов и интернациональных банд Асада, а там, глядишь, и россияне по-быстрому снесут режим Путина после такой Цусимы. При этом забывают, что бой при Цусиме был в мае 1905 г, почти через полгода после Кровавого воскресения в январе, и за полгода до декабрьского восстания в Москве, считающегося пиком Первой революции в империи.

Вместо этого Эрдоган после бурного обсуждения в парламенте войны в Сирии, которое закончилось дракой, неохотно 5 марта полетел в Москву и почти 6 часов вёл переговоры. По их окончании Лавров огласил всего три пункта достигнутого соглашения: с 6 марта стороны прекращают боевые действия, а с 15 марта российская и турецкая армия будут совместно патрулировать автотрассу М-4, перерезающую почти по середине область Идлиб. По обе стороны от неё на ширину в 6 км устанавливается "коридор безопасности", что на практике может означать только одно – в российские патрули в нём запрещается стрелять.

Очень странное перемирие, от которого Турция и Сирия не получают ничего, кроме ненадёжного обещания Москвы не бомбить Идлиб под честное "русское слово". Похоже, Лавров огласил не все условия перемирия и "забыл" озвучить выплату Москвой денежной компенсации семьям убитых ею турецких военнослужащих. Это требование звучало в парламенте Турции, и оно логично по аналогии с выплатой за сбитый в 2015 г. российский самолёт. Вероятно, есть и другие условия, которые 5 марта обе стороны договорились не придавать пока огласке.

Почему Анкара приняла столь унизительные условия перемирия, вопреки тому, что она за пять дней нанесла Москве серьёзные военные удары и имеет очевидное стратегическое преимущество?

Ответ включает минимум пять аспектов: военно-технический, внутриполитический, идеологический, необходимость координации действий Турции с союзниками, и пятый – не дать Москве сильно слететь с катушек.

Военно-технический. По данным министерства обороны Турции с 1 по 3 марта были сбиты 2 самолета, 8 вертолетов и 2 БПЛА, уничтожены 135 танков, 5 комплексов ПВО и нейтрализованы 2557 боевиков Асада. Утром в день переговоров министр отчитался об уничтожении за сутки 4 танков, двух БТР, 5 орудий и РСЗО, 3 комплексов ПВО, 8 военных транспортных средств, 2 вооруженных пикапов и нейтрализации 184 боевиков Асада.

Вполне масштабно. Однако, в эти дни он просил у США боеприпасов, чтобы хватило на всех. США боеприпасы пообещали, но нужно время для их доставки в Турцию. Есть и другие моменты, из-за которых корабли-ракетоносцы США подошли поближе к берегам Турции. Этим США заодно дали Москве недвусмысленный ответ на остро интересующий её вопрос: вступится ли НАТО за Турцию? Вашингтон не стал отвечать за Люксембург и Эстонию, но показал – США вступятся и рекомендуют Москве хорошо подумать, прежде, чем ударить ядерными или обычными ракетами по Анкаре.

Для частичного решения этих задач в Идлиб в первый день перемирия из Турции зашла колонна из более 150 единиц военной техники. Есть и совсем занятный момент: в апреле россияне должны показать туркам как сбивать самолеты из зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы закрыть сделку.

Идеологический и информационный аспект. Москва три года настойчиво внедряет два постулата. Первый: Турция – это почти такая же автократия, как и Россия, а Эрдоган – это турецкий Путин. Отсюда второй постулат: все на борьбу с новым османским игом султана Эрдогана. Не буду разбирать их ложность, лишь отмечу, Эрдоган был избран президентом только в августе 2014 г. и стал первым в истории Турции президентом, которого выбирали все граждане, а не одни депутаты парламента. Но уже в 2015 г. Москва начала бешенную компанию против "автократа" Эрдогана и поиск в Турции тех, кто готов его устранить, и не важно по каким мотивам. Эрдоган урок путча 2016 г. усвоил и решает эту проблему многопланово.

Баланс во внутриполитической ситуации Турции – не только один из путей её решения, но и самостоятельный аспект, вынуждающий Партию справедливости и развития вместе с Эрдоганом к неспешности и осторожности. Драка в парламенте 4 марта показала, что тут есть большой успех. Началась она из-за речи оппозиционного депутат Энгина Озкока, обвинившего Эрдогана в том, что посылать армию в Идлиб без поддержки авиацией – это неуважительно к ней и безответственно. В результате началась коллективная драка. Если оппозиция требует авиацию и готова в прямом смысле слова выбить её из правительства, то партия Эрдогана явно выиграла информационную войну у Москвы и добилась полного национального консенсуса.

Четвёртый аспект – потребность в координации Турцией своих действий с союзниками обусловлен тем, что это не её частная война с РФ, а мировая война, и по другим схемам и другими средствами, в отличие от Второй мировой. Поэтому не следует спешить, в том числе и со взятием Дамаска любой ценой, подобно тому, как Жуков не считал солдат для победных реляций. В результате при наступлении в 1945 г. потери Красной армии были в 4,5 раза выше, чем у немцев. Это, конечно, меньше, чем при отступлении в 1941 г., когда они были выше немецких в 11 раз. Но в итоге "эффективный генералиссимус" Сталин их занизил до 7 млн. человек, чтобы скрыть свою "эффективность". Эрдоган подражает в этом Черчиллю, стремившемуся любыми средствами минимизировать потери британцев.

У Эрдоган есть и другие причины не спешить после сильного хода с операцией "Весенний щит", которая не отменена, а лишь приостановлена. Одна из них – получить информационный выигрыш от операции. Результаты тут многочисленны.

В частности, на другой день после объявления о начале "Весеннего щита" в ООН был представлен доклад Международной независимой следственной комиссии по Сирии о военных действиях в ней за период с 11 июля 2019 г. по 10 января 2020 г. То есть, после начала войсками РФ и Асадом 9 мая 2019 г. ковровых бомбардировок и системных боевых действий в зоне деэскалации Идлиба, и до 19 января, когда они происходили ежедневно без перерывов. Докладчики впервые поставили Россию и режим Асада в один ряд как военных преступников за эти действия, в результате которых массово гибло гражданское население, а населённые пункты Идлиба становились городами-призраками. Это сильный удар по имиджу России в ООН, на который Москва не может наложить вето.

Этот доклад адресован прежде всего тем почти 70-ти государствам Азии и Африки, делегации которых в ООН воздерживаются при голосовании резолюций о российской оккупации Крыма. Во вторую очередь тем 15-16 государствам, которые поддерживают РФ в этом. Более вопиющий пример "высокой" коррупции сложно найти, и чиновники ООН как умеют пытаются их вразумить. Гибель турецких солдат, повлекшая за собой операцию "Весенний щит", вынуждает международное "болото" рефлексировать на слово "Россия" иначе, чем только выделением слюны, как у собачек Павлова на сигнал "еда". Но на это надо время, почему Турция пока и согласилась на условия Московского перемирия.

Другая причина неспешности Турции – союзники должны успеть за это время сделать шаги и на других фронтах Третьей мировой войны. Некоторые из них были сделаны с началом "Весеннего щита", другие ещё будут сделаны, подобно открытию 9 марта в Гааге судебного следствия о сбитом Россией малазийском авиалайнере.

Так 3 марта Бельгия, Великобритания, Германия, США, Украина, Франция и Эстония назначили на 6 марта заседания Совета безопасности ООН о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Первый результат появился быстро – коммунист Леонид Грач неожиданно "проснулся" и закричал об этноциде украинцев в Крыму. Грач возглавляет местное отделение партии "Коммунисты России", конкурентки КПРФ, и его пробуждение прямо связано с предстоящим уходом Путина, а оно тоже прямой результат этой войны.

В первых числах марта началось оживление и на Кавказском фронте. В Азербайджане заговорили о новой стратегии возвращения Карабаха после встречи главы МИД Турции Мевлют Чавушогл с Минской группой ОБСЕ из представителей США, РФ и Франции. В СМИ Азербайджана даже появилось мнение: Москва согласна поддержать в этом Баку, чтобы наказать так Ереван, где с 25 февраля начался суд над Саргсянам, её протеже и экс-президентом. МИД РФ уже высказал своё глубокое недовольство этим фактом.

В Грузии тоже складывается занятная ситуация. Похоже, правящая партия "Грузинская мечта" и её президент Саломе Зурабишвили больше боятся парламентских выборов 31 октября, чем нового российского вторжения. В результате у Москвы возникает большой соблазн при новом столкновении с Анкарой привести в действие свою огромную военную группировку на Северном Кавказе и обзавестись общей границей с Турцией.

Для этого РФ надо всего лишь ещё раз вторгнуться в Грузию, сопротивление которой парализует партия Зурабишвили и Иванишвили, этого грузинского аналога Медведчука. Из Грузии можно воевать с Турцией, попутно заглянув в Армению и выгнав оттуда Пашиняна с его партией. Поскольку военные действия будут вестись вблизи горы Арарат и озера Ван, то можно рассчитывать на поддержку боевиков Курдской рабочей партии. Это вместе с действиями Черноморского флота с баз в Крыму и Новороссийске может позволить за две-три недели вынудить Турцию к капитуляции, чтобы прекратить боевые действия на своей территории. По Крыму в процессе неизбежно прилетит, но он не Россия, не жалко. В Москве и на России по-настоящему всегда боялись только одного – войны у дома, а где-то в Крыму или на Камчатке, – это не страшно.

Этот сценарий войны на Кавказе связан с пятым аспектом сдержанности Анкары, и его условно можно назвать так: не дать Москве очень сильно сойти с ума и совсем пойти в разнос. У кремлёвских перед уходом Путина запланирована война любых размеров и, разумеется, победоносная. Глупо отказаться от бренда "Путин" и распустить коллектив актёров, исполняющих эту роль, не выжав напоследок из него всё до капли. Поэтому у них война стоит в план и должна произойти во время прощальной гастроли по РФ, на которую отводится около года.

О том, что Путин собрался в мир иной, на России уже говорят по секрету из каждого утюга. Из-за этого даже Зеленский 6 марта дал кремлёвским год на заключение "вечного мира" с Украиной вместо бесконечного Минского перемирия.

Прощание с Путиным не может тянуться бесконечно и у кремлёвских в плане стоит победоносная война во время него, а план надо выполнять. Направлений столько, что у Кремля глаза разбегаются. Турки, запуская ракеты с надписью: "С любовью к Путину", склонили выбор кремлёвских в свою пользу. Но Эрдоган, как и Черчилль, не хочет, чтобы Турция одна взяла на себя все тяготы мировой войны и предпочитает распределить их на всех по какой-нибудь пропорции. Поэтому он обещает ЕС беженцев из Идлиба и помогает тем проехать 1100 км через всю Турцию к границе с Грецией и Болгарией. Иного способа достучаться до бюргеров ЕС у него пока нет.

Эрдоган польщён высоким доверием к Турции в деле ликвидации такого монстра как РФ, но не собирается монополизировать титул "Главный победитель дракона", подобно тому, как это сделали после Второй мировой войны в СССР и теперь с упоением делают в РФ. Кремль, чтобы обосновать свои претензии на этот титул, даже приказал в 2018 г. в два раза поднять потери СССР во Второй мировой войне с 20 млн. до 40 млн. человек. Потери в советско-финскую войну из скромности в этот список не внесли.

Эрдоган, подписывая Московское перемирие, также решал и проблему сдерживания Кремля от бурного схождения с катушек и обещанного Путиным россиянам шоп-тура в рай. Бесплатных гурий с низкой социальной ответственностью Путин там не обещал в награду за участие в джихаде за Россию. Как обычно, Кремль обрекает своих подданных самим додумывать, что будет в раю и в коммунизме. У Эрдогана тоже нет ясной картины, как выглядит рай по-русски. Зато есть чёткая установка: надо тянуть время и не давать россиянам возможности туда быстро переселиться, прихватив с собой и тех, кто туда не собирается. Поэтому он согласился на неприятное Московское перемирие, понимая, что возможность начать войну у Кремля лимитирована процедурой прощания с Путиным. Чем ближе к её финалу, тем меньше времени и возможностей для начала войны и выше степень наплевательства при исполнении.

Умение сдать отчёт о выполнении плана и почти ничего при этом не сделать – это то реальное достижение, которого добились коммунисты за десятилетия воспитательной работы. Россияне не растеряли этот опыт до сих пор, поэтому и прощальную войну под брендом "Путин" проведут по этой схеме. Возможно, спустят на тормозах и провалят, как и строительство коммунизма или пресловутый путч ГКЧП. Лица Лаврова, Шойгу, Путина и всей их группа после переговоров с турками в Москве выглядели ничуть не бодрей, чем лица членов ГКЧП. Лишённая эмоций краткая речь Путина больше напоминала дежурный отчёт съезду об увеличении надоев у кур, чем выступление политика, избежавшего войны с серьёзным противником.

Выяснить, насколько кремлёвские готовы при прощании с Путиным и с РФ сжечь себя в топке настоящей, а не гибридной войны, сейчас пытается не только один Эрдоган. В апреле он проведёт ещё одну разведку боем, чтобы выяснить: насколько кремлёвские и россияне горят желанием отправиться в шоп-тур по раю. Схожие тестирования будут делать и другие. Майский марш в Крым, организуемый Меджлисом, тоже в их числе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся