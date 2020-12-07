Турция стала мировым лидером по скорости распространения COVID-19

В понедельник, 7 декабря, Турция оказалась на третьем месте в мире по распространению коронавируса. За минувшие сутки там заболели 30 402 человека.

Всего в стране диагностировано уже 828 295 случаев COVID-19, скончались 14 900 зараженных (+195 за сутки), выздоровели 431 253 человека. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Лидерами мирового рейтинга по распространения коронавируса также являются США (+173,8 тыс.) и Индия (+32,2 тыс.). В странах Европы больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Италии, Великобритании, Германии и Украине. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Мировые лидеры по распространению коронавируса. Worldometers

Коронавирус в Турции. Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, названы регионы-лидеры Украины по количеству новых заражений COVID-19, в частности, где ситуация с заболеваемостью наихудшая. Наибольшее количество активных больных коронавирусом наблюдается в городе Киеве и на Одесщине.