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2 марта • обновлено в 22:00
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Турция сбила российский Су-24 в Идлибе: появилось видео

7.2т
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Появилось видео крушения сирийского бомбардировщика Су-24 российского производства, сбитого турецкими военными в провинции Идлиб.

Кадры падающего самолета опубликовал российский пропагандистский канал RT на русском в Telegram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Место падения самолета

Место падения самолета

"На кадрах — падение сирийского самолета, сбитого вчера Турцией в Идлибе. По сообщениям СМИ, оба пилота спаслись", – сказано в сообщении.

Накануне Министерство обороны Турции заявило, что два Су-24 были сбиты во время попытки атаковать турецких военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что по сирийско-российским войскам в Сирии нанесены сокрушительные удары.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Гриневский Александр
Гриневский Александр
Эрдоган именно так и заявил?)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - не пилот! Кацaп - идиот!
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3
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
низковато пошел...видать к дождю..)
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