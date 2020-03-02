Турция сбила российский Су-24 в Идлибе: появилось видео

Появилось видео крушения сирийского бомбардировщика Су-24 российского производства, сбитого турецкими военными в провинции Идлиб.

Кадры падающего самолета опубликовал российский пропагандистский канал RT на русском в Telegram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Место падения самолета

"На кадрах — падение сирийского самолета, сбитого вчера Турцией в Идлибе. По сообщениям СМИ, оба пилота спаслись", – сказано в сообщении.

Накануне Министерство обороны Турции заявило, что два Су-24 были сбиты во время попытки атаковать турецких военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что по сирийско-российским войскам в Сирии нанесены сокрушительные удары.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!