Турция сбила российский Су-24 в Идлибе: появилось видео

Появилось видео крушения сирийского бомбардировщика Су-24 российского производства, сбитого турецкими военными в провинции Идлиб.
Кадры падающего самолета опубликовал российский пропагандистский канал RT на русском в Telegram (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).
Место падения самолета
"На кадрах — падение сирийского самолета, сбитого вчера Турцией в Идлибе. По сообщениям СМИ, оба пилота спаслись", – сказано в сообщении.
Накануне Министерство обороны Турции заявило, что два Су-24 были сбиты во время попытки атаковать турецких военных.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что по сирийско-российским войскам в Сирии нанесены сокрушительные удары.
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