Турция разнесла войска Асада и Путина оружием, которое есть у ВСУ

Турция использует в борьбе с войсками сирийского лидера Башара Асада и российскими наемниками разрушительные дроны "Байрактар", которые есть на вооружении и у Украины.
Об этом идет речь в материале ТСН. Отмечается, что такие беспилотники могут переломить ход войны.
Так, в ответ на убийство своих солдат турки разнесли в щепки новейший российский зенитный комплекс “Панцирь”, что попало на видео. Общее количество уничтоженной сирийской и российской техники также поражает: 5 вертолетов, 23 танка, 23 гаубицы и "Грады".
Турция разнесла войска Асада и Путина дронами "Байрактар", которые есть у ВСУ
depo.ua
Отмечается, что турецкая армия продемонстрировала всю разрушительную мощь своей артиллерии и “беспилотников”. Именно такие ударные дроны "Байрактар" турки продали и украинским военным.
"Теперь Украине стоит проанализировать, почему эти крылатые боевые работы так мало задействованы на Донбассе. Сирийско-российское наступление остановили пятьдесят турецких беспилотников", – подчеркнули в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
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