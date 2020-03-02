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2 марта • обновлено в 06:40
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Турция разнесла войска Асада и Путина оружием, которое есть у ВСУ

1.8т
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Турция использует в борьбе с войсками сирийского лидера Башара Асада и российскими наемниками разрушительные дроны "Байрактар", которые есть на вооружении и у Украины.

Об этом идет речь в материале ТСН. Отмечается, что такие беспилотники могут переломить ход войны.

Так, в ответ на убийство своих солдат турки разнесли в щепки новейший российский зенитный комплекс “Панцирь”, что попало на видео. Общее количество уничтоженной сирийской и российской техники также поражает: 5 вертолетов, 23 танка, 23 гаубицы и "Грады".

Турция разнесла войска Асада и Путина дронами "Байрактар", которые есть у ВСУ

Турция разнесла войска Асада и Путина дронами "Байрактар", которые есть у ВСУ

depo.ua

Отмечается, что турецкая армия продемонстрировала всю разрушительную мощь своей артиллерии и “беспилотников”. Именно такие ударные дроны "Байрактар" турки продали и украинским военным.

"Теперь Украине стоит проанализировать, почему эти крылатые боевые работы так мало задействованы на Донбассе. Сирийско-российское наступление остановили пятьдесят турецких беспилотников", – подчеркнули в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Турция
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Так, в ответ на убийство своих солдат турки разнесли в щепки новейший российский зенитный комплекс “Панцирь”, что попало на видео...." Дааааа, только видео с Ливии, Уничтоженный "Панцирь" был поставлен ОАЭ, который потом как-то оказался у Хавтара.
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