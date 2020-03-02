Вооруженные силы Турции сбросили бомбы с неба на военный аэродром, контролируемый правительственными войсками Сирии в районе Нейраб в провинции Алеппо.

В результате объект стал "непригодным для использования", передает Anadolu. По информации издания, войска Башара Асада якобы использовали этот объект для атак на военных Турции и населенные пункты в Идлибе.

По предварительным данным, удар по аэродрому нанесли силами беспилотников и артиллерии турецких Вооруженных сил.

Турция разбомбила военный аэродром Асада Иллюстрация

После удара командование сил Асада перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся атакам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который очевидцы приняли за боевой самолет.

Затем турецкие войска сбили в небе над Идлибом два самолета российского производства SU-24.

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