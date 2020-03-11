Турция разбомбила российские ЗРК "Панцирь" в Сирии: появилось видео

В сети опубликовали видео уничтожения турецкой армией восьми российских ЗРК "Панцирь", переданных на вооружение Сирии.

Кадры опубликовали на странице Clash Report и потроллили российский пропагандистский ресурс Sputnik (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, авторы ролика поделились новостью российского СМИ о том, что военные РФ якобы опровергают турецкие сообщения об уничтожении восьми "Панцирей", и ответили на нее видео с подписью "Вы уверены?".

Уничтожение ЗРК "Панцирь" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители.

Анкара в ответ нанесла сокрушительный удар по войскам сирийского диктатора Башара Асада в Идлибе.

В результате САА понесла огромные потери в технике и живой силе. Всего за 17 дней турецких ударов были уничтожены 55 сирийских танков, 18 бронированных машин и еще 21 военная машина, 29 гаубиц и три вертолета. Помимо этого, нейтрализованы 1,7 тысячи военных.

Напомним, в ходе боевых действий в Сирии 4 марта был убит глава армии Башара Асада, генерал Сухейль аль-Хасан. Кроме того, серьезные ранения получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад.

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