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2 ноября • обновлено в 22:29
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Турция пригрозила наводнить Европу террористами

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Турция пообещала вернуть захваченных на севере Сирии боевиков "ИГИЛ" в Европу.

С таким заявлением выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.

Так министр обвинил европейские страны в бездействии по разрешении вопроса с террористами. По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Анкара может начать отправлять пленных террористов в Европу.

Новости
Как ликвидировали главу ИГИЛ: отчет Пентагона

Речь идет об участниках и сторонниках "Исламского государства", содержащихся в лагерях на севере Сирии. До недавнего времени их контролировали и охраняли сирийские курды. Однако после начала операции турецкой армии "Источник мира" контроль перешел к военным этой страны.

Боевики ИГИЛ

Боевики ИГИЛ

112.ua

Как раньше сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне (США) заявили, что результаты ДНК-анализа с абсолютной точностью подтвердили личность ликвидированного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

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Место
Турция
Теги
ИГИЛ война
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