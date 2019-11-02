Турция пригрозила наводнить Европу террористами

Турция пообещала вернуть захваченных на севере Сирии боевиков "ИГИЛ" в Европу.

С таким заявлением выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.

Так министр обвинил европейские страны в бездействии по разрешении вопроса с террористами. По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Анкара может начать отправлять пленных террористов в Европу.

Речь идет об участниках и сторонниках "Исламского государства", содержащихся в лагерях на севере Сирии. До недавнего времени их контролировали и охраняли сирийские курды. Однако после начала операции турецкой армии "Источник мира" контроль перешел к военным этой страны.

Боевики ИГИЛ 112.ua

Как раньше сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне (США) заявили, что результаты ДНК-анализа с абсолютной точностью подтвердили личность ликвидированного главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

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