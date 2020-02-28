Турция показала видео мощных ударов по армии Путина и Асада в Сирии: жесткие кадры

Турция в ответ на гибель своих военных в Сирии 27 февраля нанесла сокрушительный удар по войскам сирийского диктатора Башара Асада в Идлибе. У САА огромные потери в технике и живой силе.

Как сообщает Anadolu, за последние две недели турецкая армия нейтрализовала около 130 единиц военной техники сирийских войск. Информагентство также опубликовало видеозапись соответствующих ударов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что всего за 17 дней турецких ударов были уничтожены 55 сирийских танков, 18 бронированных машин и еще 21 военная машина, 29 гаубиц и три вертолета. Помимо этого, нейтрализованы 1,7 тысячи военных.

Со своей стороны сирийское агентство САНА 27 февраля сообщило, что "боевики при поддержке турецкой армии начали наступление" в районе города Саракиб, что в провинции Идлиб, который в начале месяца освободили сирийские военные.

А российские СМИ утверждают, что турецкие подразделения в Идлибе "обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты".

Турция нейтрализовала 130 единиц техники сирийских военных в Идлибе aa.com.tr

Турция нейтрализовала 130 единиц техники сирийских военных в Идлибе aa.com.tr

Турция нейтрализовала 130 единиц техники сирийских военных в Идлибе aa.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция завершила подготовку к военной операции в зоне деэскалации в Идлибе и заявила о готовности к выполнению своей миссии – достижения полной победы.

В сирийской провинции Идлиб 27 февраля от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

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