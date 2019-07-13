Турция похвасталась российскими С-400 и нарвалась на гнев США

Минобороны Турции показало в сети фотографии поставки первой партии элементов российских зенитных ракетных комплексов С-400.

На снимках видны несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава ЗРК. Отмечается, что поставки других элементов в рамках заключенного с РФ контракта продолжатся в ближайшее время.

В то же время члены комитетов по Вооруженным силам и по международным делам Сената США призвали президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за приобретения С-400. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комитета по международным делам.

Пресс-служба Минобороны Турции

"Принимая поставки С-400 из России, президент Эрдоган выбрал опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому процветанию и целостности альянса НАТО", — сказано в нем.

Пресс-служба Минобороны Турции

Пресс-служба Минобороны Турции

Пресс-служба Минобороны Турции

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali’nden fotoğraflar.https://t.co/Jp27tuzPJb pic.twitter.com/2PQ485w8Vw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 12 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, входящую в НАТО, и пригрозили санкциями.

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