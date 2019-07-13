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Турция похвасталась российскими С-400 и нарвалась на гнев США

2.4т Читать материал на украинском

Минобороны Турции показало в сети фотографии поставки первой партии элементов российских зенитных ракетных комплексов С-400.

На снимках видны несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава ЗРК. Отмечается, что поставки других элементов в рамках заключенного с РФ контракта продолжатся в ближайшее время.

В то же время члены комитетов по Вооруженным силам и по международным делам Сената США призвали президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за приобретения С-400. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комитета по международным делам.

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Турция похвасталась российскими С-400 и нарвалась на гнев США

Пресс-служба Минобороны Турции

"Принимая поставки С-400 из России, президент Эрдоган выбрал опасное партнерство с Путиным в ущерб безопасности Турции, экономическому процветанию и целостности альянса НАТО", — сказано в нем.

Турция похвасталась российскими С-400 и нарвалась на гнев США

Пресс-служба Минобороны Турции

Турция похвасталась российскими С-400 и нарвалась на гнев США

Пресс-служба Минобороны Турции

Турция похвасталась российскими С-400 и нарвалась на гнев США

Пресс-служба Минобороны Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что отсрочек по поставкам С-400 не предвидится. США выступали против поставок российских ЗРК в Турцию, входящую в НАТО, и пригрозили санкциями.

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Место
Турция
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
где комменты оппонентов с криками рашкафсе?
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Свидури "Триумфы" ,кстати на "Русланах" прилетели,когда арестовывать побежите???!!!)))))))))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Эрдоган принял решение закупить на окраине два-три десятка галытчанских дикарей для мытья унитазов в новых частях турецких ПВО.
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