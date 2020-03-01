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1 марта • обновлено в 13:50
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Турция объявила операцию "Весенний щит" в Сирии и подмигнула Путину

4.6т
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Турецкие власти заявили о начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада, которая получила название "Весенний щит".

Как рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар, она проходит весьма успешно, а стартовала еще 27 февраля – после авианалетов, в результате которых погибли турецкие солдаты. Об этом сообщает DW.

Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске.

Министр обороны Турции Хулуси Акар (в центре)

Министр обороны Турции Хулуси Акар (в центре)

dw.com

"Наша единственная цель – остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", – пояснил Акар.

По его словам, Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на Асада для прекращения атак сирийских правительственных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Встреча планируется на четверг, 5 марта, в Москве.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Турция
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Эрдoгaн ввeди!
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