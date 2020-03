Турция объявила операцию "Весенний щит" в Сирии и подмигнула Путину

Турецкие власти заявили о начале военной операции в Сирии против войск президента этой страны Башара Асада, которая получила название "Весенний щит".

Как рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар, она проходит весьма успешно, а стартовала еще 27 февраля – после авианалетов, в результате которых погибли турецкие солдаты. Об этом сообщает DW.

Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске.

"Наша единственная цель – остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", – пояснил Акар.

По его словам, Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на Асада для прекращения атак сирийских правительственных войск.

#BREAKING Turkey successfully carrying out Operation Spring Shield launched in wake of Syrian regime attack on Turkish troops in Idlib: Defense chief