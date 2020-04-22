В Турции коронавирусом заболел уже 95 591 человек, что превысило показатели Китая, откуда и пошла пандемия.

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В Поднебесной по последним подсчетам 82788 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Турция обогнала Китай по количеству больных коронавирусом delo.ua

Критическую ситуацию подтвердили и в Министерстве здравоохранения Турции. Как пишет Anadolu, глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал сограждан строго соблюдать карантинные меры и не поддаваться отчаянию.

Коронавирус в Турции Скриншот

За последние сутки 21-22 апреля в Турции прибавилось 4611 новых случаев заражения. Погибли в стране в целом 2259 человека, выздоровели более 14 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси резко ускорился коронавирус – в стране за сутки прибавилось 1485 случаев коронавируса, что лишь на сотню меньше, чем в охваченной пандемией Испании.