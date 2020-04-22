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22 апреля • обновлено в 08:28
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Турция обогнала Китай по количеству больных коронавирусом

1.3т
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В Турции коронавирусом заболел уже 95 591 человек, что превысило показатели Китая, откуда и пошла пандемия.

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В Поднебесной по последним подсчетам 82788 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Турция обогнала Китай по количеству больных коронавирусом

Турция обогнала Китай по количеству больных коронавирусом

delo.ua

Критическую ситуацию подтвердили и в Министерстве здравоохранения Турции. Как пишет Anadolu, глава Минздрава Фахреттин Коджа призвал сограждан строго соблюдать карантинные меры и не поддаваться отчаянию.

Коронавирус в Турции

Коронавирус в Турции

Скриншот

За последние сутки 21-22 апреля в Турции прибавилось 4611 новых случаев заражения. Погибли в стране в целом 2259 человека, выздоровели более 14 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси резко ускорился коронавирус – в стране за сутки прибавилось 1485 случаев коронавируса, что лишь на сотню меньше, чем в охваченной пандемией Испании.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Турция
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