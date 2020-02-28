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29 февраля • обновлено в 01:09
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Турция нанесла огромные потери войскам Сирии и российским наемникам. Фото и видео

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Министерство обороны Турции заявило в пятницу, 28 февраля, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.

В Сирии с новой силой разгорелись бои с турками

В Сирии с новой силой разгорелись бои с турками

Twitter Josh Rogin

Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.

В Сирии с новой силой разгорелись бои с турками: озвучены потери

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Leonov Valeo
Leonov Valeo
Судя по выражениям лиц сливных бачков Скабеевой и её муженька(морды кислые) у руцьких зашквар конкретный начался.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
О новая говорящая каска!
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