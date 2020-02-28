Турция нанесла огромные потери войскам Сирии и российским наемникам. Фото и видео

Министерство обороны Турции заявило в пятницу, 28 февраля, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.

В Сирии с новой силой разгорелись бои с турками Twitter Josh Rogin

Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.

‼ #ШАМ. Сообщают, что за последние 24 часа в результате атак ударных турецких дронов были ликвидированы 17 голов #русской солдатни, детоубийц и садистов



17 трупов грузом "200" отправляются в #Россию. Их там закопают как собак, т.к. ихтамнет в #Сирии pic.twitter.com/5JJbCZ8usA — Kavkaz Center (@newkc14) February 28, 2020

Vurulan fabrika bu olabilir. Güney Halep.

(Al Safira - Military Base & Defence Factories) https://t.co/5lbqB9xRgZ pic.twitter.com/Fh1yYIZ5m1 — Batur Han (@Mutabakat1923) February 28, 2020

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