Турция нанесла огромные потери войскам Сирии и российским наемникам. Фото и видео

Министерство обороны Турции заявило в пятницу, 28 февраля, что сирийские войска Башара Асада и российские наемники вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив, однако получили достойный ответ.
Об этом пишет Reuters. Отмечается, что сирийские правительственные силы подверглись атаке в регионе, куда Турция направила тысячи военнослужащих и военной техники для поддержки оппозиционных войск (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам турецкого журналиста Самира Бабаоглу, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Официального подтверждения пока не поступало.
В Сирии с новой силой разгорелись бои с турками
Twitter Josh Rogin
Кроме того, в сети появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1. В России о потерях традиционно молчат.
‼ #ШАМ. Сообщают, что за последние 24 часа в результате атак ударных турецких дронов были ликвидированы 17 голов #русской солдатни, детоубийц и садистов— Kavkaz Center (@newkc14) February 28, 2020
17 трупов грузом "200" отправляются в #Россию. Их там закопают как собак, т.к. ихтамнет в #Сирии pic.twitter.com/5JJbCZ8usA
O anlar.pic.twitter.com/KKy5Hmj5Bn— Turkish Market (@kamerknc) February 28, 2020
Halep’te vurulan Rejim’e ait kimyasal harp tesisinin konumuhttps://t.co/ByzQZ9lCKE— Turkish Market (@kamerknc) February 28, 2020
via: .@obretix pic.twitter.com/ShQ3U4xJjs
Vurulan fabrika bu olabilir. Güney Halep.— Batur Han (@Mutabakat1923) February 28, 2020
(Al Safira - Military Base & Defence Factories) https://t.co/5lbqB9xRgZ pic.twitter.com/Fh1yYIZ5m1
#ШАМ. В эти минуты турецкие РЗСО и тяжелая артиллерия бьют по позициям русско-шиитских формирований в #Идлибе и на западе #Алеппо.— Kavkaz Center (@newkc14) February 28, 2020
Интенсивность ударов не снижается, а наоборот наращивается. Одновременно "работают" ударные дроны #сирия #турция #асад #русские #шииты #иран pic.twitter.com/oY77ssia0s
#ШАМ. Свежий сюжет. Снят сегодня ночью:#Турецкий ударный дрон уничтожает машины с боеприпасами #сирия #турция #идлиб #асад #путин #иран pic.twitter.com/pOrlrZ1eUJ— Kavkaz Center (@newkc14) February 28, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сирийской провинции Идлиб в четверг, 27 февраля, от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за гибели своих солдат.
Опубликовано жесткое видео мощных ударов по армии Путина и Асада в Сирии.
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