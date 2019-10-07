Турция нанесла авиаудар по Сирии: подробности атаки

Вечером в понедельник, 7 октября, авиация Турции начала бомбить базу арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" в провинции Эль-Хасака (Сирия).

Удар пришел по окрестностям города аль-Маликия. Сведений о жертвах пока не поступало, сообщает i24news.

Отмечается, что атака произошла после заявления США о выводе своих войск из региона, как и просил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция нанесла авиаудар по Сирии mk-turkey.ru

Сирийский государственный телеканал Ikhbariya также сообщил о турецкой атаке против сил SDF в деревне Телль-Тавиль в окрестностях аль-Маликии.

В свою очередь, сирийское радио Sham FM передало, что ВВС Турции нанесли авиаудары по КПП на границе Сирии с Ираком, в результате чего были разрушены два моста.

Турция таким образом начала военную операцию по созданию "безопасной зоны" на севере Сирии.

Отметим, после сообщений об атаках глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, содержание которого привели в ведомстве последнего.

"Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе является временным", – сказано в заявлении.

Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил о необходимости соблюдения территориальной целостности Сирии и установления там безопасной обстановки. Кроме того, министр подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции.

В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции в Сирии.

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