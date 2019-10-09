Турция начала военную операцию в Сирии: все подробности

В среду, 9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии.

Об этом объявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, заявив, что целью операции является борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы, передает Reuters.

По его словам, это позволит обеспечить зону безопасности на границе и вернуться домой сирийским беженцам.

Турецкие войска на границе Сирии

Как началась операция

СМИ с места событий сообщили о взрывах в районе приграничного сирийского города Рас-эль-Айн, а также о применении авиации на границе. Associated Press пишет, что турецкие войска пересекли границу у сирийского города Эт-Телль-эль-Абьяд.

Турецкие гаубицы также начали поражать базы и склады боеприпасов курдской милиции YPG. Артиллерийские удары по позициям YPG были направлены в места, удаленные от жилых районов.

Несколько взрывов прогремели в городе Акчакале. Люди массово начали убегать из населенного пункта.

Министерство обороны Турции показало первое фото военной операции.

Операция "Источник мира" в Сирии Telegram-канал "Повестка дня Турции"

Реакция Сирии

В рамках подготовки к ожидаемому наступлению Сирия заявила, что полна решимости противостоять любой турецкой агрессии всеми законными средствами. Она также была готова принять "блудных сыновей", намекая сирийские курдские власти, которые заняли северо-восток.

В SDF (силы курдов) заявили, что турецкие военные самолеты нанесли удар по их региону на северо-востоке, вызвав "огромную панику среди людей"

Курдские отряды SDF обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на турецкие авиаудары по северу Сирии. Минометный огонь открыли также по турецкому пограничному городу Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также по позициям турецкой армии напротив сирийского города Эль-Маликия в провинции Хасака.

Курдское автономное правительство на северо-востоке Сирии объявило трехдневную всеобщую мобилизацию.

Как отнеслись к действиям Турции в регионе и в мире:

Сирия назвала это нарушением международного права и своего суверенитета и пообещала не оставить без ответа.

Курды заверили, что турецкие удары направлены против мирного населения, а в регионе началась паника.

Россия призвала Турцию не навредить усилиям по урегулированию, инициировала диалог с курдами и Дамаском. Кремль заявил о готовности содействовать.

США от происходящего отстранились – заявили, что не будут участвовать в операции и вывели военных из этого района.

Европейский Союз призвал Турцию прервать военную операцию. "Она не ведет к положительным результатам", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Франция и Германия выразили обеспокоенность. Глава МИД ФРГ призвал Турцию прекратить наступление. МИД Франции осудил военную операцию.

Совет Безопасности ООН призвал все стороны к максимальной сдержанности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс был проинформирован об операции Турции в Сирии. Он призвал избегать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. НАТО ждет он Анкары сдержанности.

В парламенте Ирана заявили, что военная операция в Сирии осложнит обстановку, усилит сирийский кризис, приведёт к новой волне беженцев.

Главное опасение мировых лидеров заключается в том, что эти действия могут открыть новую главу в восьмилетней войне в Сирии и усугубить региональные потрясения.

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия завили о намерении запросить проведение встречи Совбеза ООН в связи с операцией Турции на утро четверга, 10 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции.

В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.

Трамп публично пригрозил Турции, заявив, что полностью уничтожит ее экономику.

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