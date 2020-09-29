Турция и Россия могут столкнуться в Нагорном Карабахе, – эксперт

Если Турция и Россия полноценно вмешаются в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне своих союзников Азербайджана и Армении, то могут начать воевать между собой.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Илиа Куса. По его словам, страны еще не приняли окончательного решения по своему участию в конфликте, ситуация прояснится в ближайшие дни.

"Если Азербайджан будет проигрывать, Турция может выступить на его стороне. Это очень вероятно. Тогда Россия окажется в неудобном положении и перед дилеммой – вмешаться в защиту своего союзника – Армении. Но решение еще не принято", – подчеркнул Куса.

При этом он не исключил, что причиной нынешней эскалации в Нагорном Карабахе стало желание Азербайджана взять реванш за территорию, которую считает своей. Мол, к этому его подтолкнуло провальное наступление в июле, а также принципиальные и радикальные настроения самих азербайджанцев.

Больше о возможности новой войны в Нагорном Карабахе читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 сентября между Арменией и Азержайджаном продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах. В третий день противостояний азербайджанские военные заявили, что полностью уничтожили целый полк вооруженных сил Армении. Там, со своей стороны, заговорили о "союзе с Карабахом".