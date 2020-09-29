Турция и Россия могут начать войну за влияние в Нагорном Карабахе? Остановит ли Запад новую эскалацию в мире

Между армиями Азербайджана и Армении развязались бои в непризнанной автономной республике Нагорный Карабах. Обе страны заявляют о сотнях убитых и раненых. Официальный Баку заверил, что не отступит, пока не восстановит территориальную целостность, то есть не вернет Карабах.

Как долго продержится нынешнее противостояние, зависит ли оно от решений Турции и России и чей Нагорный Карабах на самом деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Азербайджан захотел взять реванш?

Военный конфликт обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе. В Ереване заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление и нанесли ракетные удары не только по всей линии соприкосновения, но и по мирным населенным пунктам, включая столицу так называемой республики Степанакерт.

Минобороны Азербайджана в свою очередь опубликовало заявление, что это вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и подвергли интенсивному обстрелу села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне.

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказа Илиа Куса считает, что скорее всего Азербайджан захотел взять реванш за территорию Нагорного Карабаха, которую считает своей. Мол, к этому его подтолкнуло провальное наступление в июле, а также принципиальные и радикальные настроения самих азербайджанцев.

Однако, по его мнению, самое главное в этом конфликте – свои позиции на Кавказе в целом захотела усилить Турция, а нынешняя эскалация – это часть их геостратегии для расширения влияния в кавказском регионе и укрепление позиций своего союзника Азербайджана.

"Турция хочет сесть на стол переговоров, имея уже усиленную позицию и навязать ее в первую очередь России. Баку не устраивают те мирные договоренности, которые есть по Нагорному Карабаху сейчас, и они захотели их изменить в свою пользу", – пояснил эксперт.

Однако, по его словам, теперь главный вопрос – захочет ли Турция и Россия полноценно вмешиваться в нынешний конфликт и, по сути, воевать между собой в Нагорном Карабахе.

"Думаю, если Азербайджан будет проигрывать, Турция может выступить на его стороне. Это очень вероятно. Тогда Россия окажется в неудобном положении и перед дилеммой – вмешаться в защиту своего союзника – Армении – с которым они связаны различными договорами или же ничего не делать и поставить под угрозу его позиции. Решение в обеих странах еще не принято, ситуация прояснится в ближайшие дни", – подытожил Куса.

В мире началась еще одна война?

Некоторые эксперты заверили OBOZREVATEL, что нынешнее противостояние в Карабахе очень похоже на войну хотя бы потому, что обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Мол, такие решения сроком действия на два дня не принимают. Приостановить войну может только давление международных игроков, которые уже, даже по публичным дипломатическим каналам, настаивают на прекращении огня.

"Карабахская армия обороняется, нанося мощные удары атакующим силам Азербайджана. Но как только в Баку осознают бесперспективность дальнейшей агрессии, интенсивность пойдет на спад. Учитывая мировые цены на нефть, ресурсов у Азербайджана не так много", – объяснил OBOZREVATEL армянский журналист Марат Акопян.

Нагорный Карабах считается оккупированной частью Азербайджана

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году. Населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о своем выходе из Азербайджанской ССР, а региональный парламент принял решение о вхождении в состав Армянской ССР. После распада СССР регион вошел в международно признанные границы Азербайджана, но с тех пор фактически контролируется Арменией, поскольку население региона преимущественно армянское.

Во время референдума в 1991 году 99,89% избирателей проголосовали за независимость Нагорного Карабаха. В 94-м году между Арменией и Азербайджаном было подписано Соглашение о неприменении оружия, однако несмотря на это, время от времени вооруженный конфликт возобновляется.

Украина и большая часть мира считают Нагорный Карабах оккупированной частью Азербайджана.