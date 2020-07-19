Турция хочет дружить и с Киевом, и с Москвой: у Эрдогана прояснили отношения

Единственным желанием правительства и народа Турции является установление мира между Киевом и Москвой.

Такое заявление сделал советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по безопасности и внешней политике Исмаил Сафи в интервью "Ленте.ру". По его словам, страна не выступает за разжигание огня и никогда не будет в этом участвовать.

"Мы за прекращение огня и за мир. Мы все понимаем, что мир, который будет достигнут в регионе, принесет нам большое процветание", – подчеркнул он.

Советник Эрдогана акцентировал на том, что у Турции и России есть своя история дружбы. При этом отметил, что и с Украиной у Анкары также хорошие отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее центр "Миротворец" заподозрил Турцию в торговле с аннексированным Россией Крымом. Он обнаружил, что из турецких портов Гиресун и Эрегли в Севастополь регулярно ходит судно PAWELL, которое под сирийским флагом доставляет на полуостров щебень.