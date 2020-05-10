Турция готовится к открытию туристического сезона: что можно и нельзя будет на отдыхе

Марина Погорилко Мир 22:52, 10.05.2020

Турция готовится к открытию туристического сезона: в конце мая планируется восстановление внутреннего авиасообщения, а в июне – после предварительного согласования с определенными странами – международное.

Об этом сообщил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой в интервью телеканалу CNN Türk, рассказав об ограничениях, которые коснутся туристов.

По его словам, отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса: обеспечение дистанции между людьми, внедрение правил гигиены, специальные курсы подготовки для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Турция открывает туристический сезон
Всесвит-тур

Сообщается также, что рестораны в Турции откажутся от шведского стола: еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.

Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.

Эрсой отметил, что до кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Турция рассчитывала на обслуживание в 2020 году 58 млн туристов. Сейчас министр предусматривает, что откроются до 60% отелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, политолог Дмитрий Абзалов озвучил прогноз, что первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут Греция, Италия и Турция.

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